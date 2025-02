Nei giorni scorsi il Comune di Soresina è venuto a conoscenza di un’intrusione notturna al teatro Sociale da parte di alcuni ragazzi, probabilmente durante lo scorso week end. Gli autori hanno pubblicizzato l’azione attraverso un canale Instagram con anche la pubblicazione di un video che ritrae l’interno del teatro in orario di chiusura.

Il sindaco Alessandro Tirloni ha sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri. “Il teatro”, ha spiegato il sindaco, “fortunatamente non ha riportato danni, ma si tratta comunque di un’azione gravissima. Spero che gli autori vengano identificati e puniti. La cosa incomprensibile è che questi ragazzi hanno pubblicizzato questo gesto come qualcosa di audace, lanciando inoltre una sfida per ulteriori intrusioni. Mi domando se queste persone comprendano che stanno commettendo reati gravi”.

