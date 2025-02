Il Festival di Sanremo fa discutere anche il mondo della politica. Il Consigliere Regionale Matteo Piloni sostiene che la canzone in gara di Simone Cristicchi racconta “la realtà di oltre 7 milioni di persone – di cui il 60% donne – che, in Italia, si prendono cura dei propri cari, anziani o disabili: i cosiddetti caregiver“.

Il brano “Quando sarai piccola” racconta la struggente esperienza di un figlio che affronta la malattia della madre, colpita dall’Alzheimer. “In Provincia di Cremona i caregiver sono soprattutto donne, o meglio, figlie, con una età media di 57 anni, lavoratrici dipendenti a tempo pieno – scrive Piloni -. Almeno 1 caregiver su 2 sostiene di sentirsi abbandonato, soprattutto dalle istituzioni“.

“In Lombardia, come gruppo consiliare PD, in questi anni abbiamo cercato di dare maggiore visibilità a queste persone – prosegue Piloni -. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto nel 2022 una legge specifica sui caregiver che, tuttavia, dispone ancora oggi di risorse insufficienti. Risorse che sarebbero particolarmente importanti anche nella nostra Provincia che si trova sul podio, insieme a Sondrio e Mantova, per la maggiore presenza di contribuenti vulnerabili che si trovano in situazione di disagio economico e/o sociale, con una percentuale che si attesta intorno al 29% (dati rapporto Acli Lombardia 2024)”.

“Una situazione a cui si aggiunge l’immobilismo del Governo – conclude Piloni – dal quale attendiamo ancora l’esito del tavolo tecnico interministeriale che entro la primavera dello scorso anno doveva produrre un disegno di legge per il miglioramento della legge 104. Perché serve una legge nazionale per dare risposte e sostegno vero a queste persone. Anche per questo la canzone di Cristicchi, oltre che bella, è una canzone importante“.

© Riproduzione riservata