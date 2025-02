Nel corso del 2024 l’attività operativa della Polizia Stradale della Sezione di Cremona e dei suoi Distaccamenti di Crema, Casalmaggiore e Pizzighettone, ha visto un costante impegno in materia di sicurezza stradale, mediante l’impiego di un sempre maggior numero di equipaggi sia sulla viabilità autostradale che su quella ordinaria.

Particolare attenzione alla prevenzione delle condotte di guida ritenute causa di incidente stradale (uso di telefonino alla guida, mancato uso delle cinture di sicurezza, superamento dei limiti di velocità, guida in stato di ebbrezza) predisponendo nell’anno numerosi servizi di contrasto ai fenomeni citati.

Sono proseguiti i controlli nel settore del trasporto professionale, sia merci che passeggeri; verifica della regolarità dei pullman utilizzati per le gite scolastiche, che ha riguardato nello specifico 41 autobus.

Anche sul fronte della prevenzione, la Polizia Stradale non ha risparmiato energie, ponendo in essere svariate campagne di prevenzione e sensibilizzazione: tutti gli utenti della strada, dal pedone al conducente del monopattino, fino ad arrivare all’autotrasportatore, devono essere consapevoli che solo tramite condotte corrette e improntate al rispetto delle regole si può salvaguardare la vita propria e degli altri.

Attività di controllo

Il Comando di Polizia Stradale di Cremona nel 2024 ha effettuato 3727 pattuglie di vigilanza stradale, che hanno svolto:

13062 contesti contravvenzionali;

275 per superamento limiti di velocità;

332 patenti ritirate;

108 carte di circolazioni ritirate;

95 veicoli sequestrati per mancata copertura assicurativa;

887 contestazioni per mancato uso cinture di sicurezza;

297 contestazioni per utilizzo cellulari durante la guida;

237 sanzioni per guida in stato di ebbrezza alcolica;

17372 punti patente decurtati.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 7070, di cui 237 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 12. Dal dato sopra riportato appare evidente che l’attenzione riservata dalle donne e dagli uomini della Polizia Stradale di Cremona al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza ha dato notevoli frutti nel corso dell’anno appena trascorso.

Per quanto riguarda il trasporto professionale di merci e passeggeri, nel corso dell’anno 2024 sono stati controllati 3443 mezzi pesanti.

Polizia Giudiziaria

Durante l’anno sono stati effettuati servizi specifici sia presso gli esercizi commerciali correlati al mondo dell’auto in generale (concessionarie, demolitori, officine meccaniche, centri di revisione, ecc.) e sia nei luoghi, come le aree di servizio in ambito autostradale, sovente oggetto di atti delinquenziali.

Dalle attività sopra indicate si sono conseguiti i seguenti risultati:

6 persone arrestate;

203 persone denunciate.

Di particolare rilievo è l’operazione di polizia che, a seguito di indagini, ha portato all’arresto dei 3 componenti di una banda criminale che all’inizio di novembre 2024, armati di taglierini e a viso coperto, avevano perpetrato in orari notturni una rapina ai danni dell’Autogrill dell’area di servizio A21 di Cremona Sud. L’attività ha portato al reperimento di tutta la refurtiva.

Per quanto attiene l’attività amministrativa di specifica competenza, ai fini del contrasto al furto, alla ricettazione ed al riciclaggio di autoveicoli, nel corso dell’anno passato si è proceduto al controllo di nr.76 esercizi commerciali, quali compravendite di veicoli nuovi ed usati, carrozzerie, autofficine, agenzie di pratiche auto ecc., con 559 veicoli controllati e 222 persone identificate, tra esercenti e addetti interni, riscontrando complessivamente 7 violazioni amministrative contestate.

Campagne di prevenzione e di informazione

Nel corso dell’anno sono state realizzate dalla Polizia Stradale numerose campagne di prevenzione ed informazione sulla sicurezza stradale, che hanno permesso di raggiungere in totale 2165 studenti delle scuole primarie e secondarie della provincia di Cremona.

In particolare è stata riproposta la campagna “Icaro” – giunta alla 24^ edizione – in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Fondazione ANIA, il Moige, la Federazione Ciclistica Italiana ed altri partner, nel corso della quale sono state fornite, agli studenti delle scuole superiori formati, utili informazioni tese a far nascere o rafforzare comportamenti corretti alla guida e una mobilità consapevole.

“Scuola spazio legalità” è invece un protocollo istituito e coordinato dalla Prefettura di Cremona in collaborazione con le componenti istituzionali e sociali del territorio (famiglie, studenti, Istituti Scolastici, Prefettura, Forze dell’Ordine, Servizi Territoriali) con una mirata formazione negli istituti di istruzione superiore per contrastare e prevenire situazioni di rischio alla guida legate all’assunzione di alcool e sostanze stupefacenti.

“Io guido responsabilmente” – progetto promosso dal Rotary Club Cremona per sensibilizzare l’opinione pubblica sul delicato tema della sicurezza stradale.

“Se lo allacci, lo salvi!” – campagna di informazione promossa dall’ASST di Cremona con incontri specifici rivolti alle neo mamme per il corretto trasporto dei bambini su autoveicoli e bicilette.

“Andiamo sul sicuro” – progetto di prevenzione dedicato alla sicurezza stradale promosso da SINA – Gruppo ASTM con 2 giornate formative, svoltesi il 30 settembre e 1 ottobre 2024, nel centro storico di Cremona con l’obiettivo di promuovere la cultura della guida sicura e di far comprendere ai giovani l’importanza di adottare un comportamento prudente ed evitare quelle condotte pericolose che costituiscono la principale causa degli incidenti stradali.

© Riproduzione riservata