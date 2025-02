Il prefetto di Cremona, Antonio Giannelli, ha partecipato alla prima lezione del corso di Management delle amministrazioni pubbliche, tenuto dal professor Emanuele Vendramini per gli studenti del secondo anno della facoltà di economia e giurisprudenza, laurea triennale in economia aziendale. Un’occasione preziosa per gli studenti che hanno potuto entrare nel mondo della massima autorità del territorio.

Coinvolti e interessati gli studenti del corso che hanno preso appunti e approfondito il funzionamento dell’amministrazione pubblica attraverso esempi concreti e casi pratici. L’incontro ha permesso loro di comprendere meglio il ruolo delle istituzioni e l’importanza della gestione manageriale nella pubblica amministrazione.

Il professor Vendramini ha sottolineato l’importanza di un approccio manageriale nella gestione delle amministrazioni pubbliche, spiegando l’importanza di aprire il corso presentando come un ruolo istituzionale di rappresentante del governo sul territorio, può essere svolto in modo manageriale, quindi non solo con logiche di adempimento, ma anche con logiche di misurazione della performance, obiettivi da raggiungere e gestione strategica di enti locali: “Questo è anche uno dei temi che poi gli studenti studieranno e discuteranno durante il corso di manager dell’amministrazione pubbliche che affronterà le tematiche della gestione delle pubbliche amministrazioni locali e nazionali, ma anche la sanità, in una logica manageriale”.

Durante la lezione, il prefetto ha illustrato il ruolo e le responsabilità della sua figura istituzionale, soffermandosi sul percorso necessario per arrivare a ricoprire questa posizione. La sua esposizione, chiara e coinvolgente, ha permesso agli studenti di comprendere le numerose sfaccettature di un lavoro che combina competenze manageriali e un’azione di coordinamento costante su tutta la provincia.

Giannelli ha spiegato come la sua attività quotidiana si basi su una meticolosa azione di prevenzione e su un’attenta pianificazione, che prende avvio dalla mappatura degli obiettivi e si sviluppa attraverso un lavoro concreto e continuativo. Un aspetto fondamentale è la funzione di coordinamento, che, come ha evidenziato il prefetto, può risultare complessa se non calata nella realtà operativa. Ha inoltre illustrato il coordinamento generale e tecnico che caratterizza il suo incarico, fornendo esempi pratici per chiarire agli studenti il funzionamento dell’amministrazione pubblica. Uno dei temi affrontati ha riguardato la differenza tra il prefetto e il questore, spiegando con precisione le rispettive competenze nella gestione dell’ordine pubblico e della sicurezza.

Infine, Giannelli ha sottolineato l’importanza di un dialogo diretto tra le istituzioni e i cittadini, spiegando come il confronto con gli studenti sia un’opportunità per avvicinare il mondo accademico alla realtà amministrativa: “Il mondo dell’università mi è proprio caro, per tanti anni ho collaborato con l’insegnamento per cercare di diffondere la cultura istituzionale, quindi ho accolto con piacere l’invito”.

Cristina Coppola

© Riproduzione riservata