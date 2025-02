Seconda serata e seconda classifica “provvisoria” per il Festival di Sanremo 2025. Durante l’appuntamento del mercoledì si sono esibite in apertura le quattro Nuove Proposte, poi la metà dei big in gara (una formula simile sarà replicata anche nella terza serata).

Come è andata per Cremona? Ancora una volta molto bene: in chiusura, infatti, sono stati svelati i nomi dei primi cinque classificati della graduatoria che si è composta grazie al televoto (50%) e alla giuria delle radio (50%). Rispondono ai nomi di:

Giorgia

Simone Cristicchi

Fedez

Achille Lauro

Lucio Corsi

E anche in questo caso al top ci sono due canzoni “made in Cremona”: si tratta di “La cura per me” di Giorgia, firmata dal nostrano Michele Zocca in arte Michelangelo, e di “Incoscienti giovani” di Achille Lauro, realizzata grazie al talento cremasco di Davide Simonetta. Complice il televoto, entra in questa top 5 anche Fedez.

I due finalisti della categoria Nuove Proposte sono Alex Wyse e Settembre: si contenderanno la vittoria nella terza serata, quella di giovedì, che vedrà la co-conduzione di Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

Giovanni Rossi

