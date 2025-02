È indetto per sabato 22 febbraio il congresso per eleggere il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, ruolo attualmente ricoperto da Stefano Foggetti. L’unica candidatura ad essere stata depositata ad oggi per Cremona è quella di Luca Grignani che ha dato la sua disponibilità per le prime elezioni indette dal partito.

Le candidature devono essere depositate entro sabato 15 febbraio, mentre chi vorrà far parte del coordinamento potrà presentare la propria candidatura anche lo stesso giorno del congresso.

Questo fine settimana dunque il 15 e domenica 16 si terranno anche i congressi in tutta la provincia di Cremona, tra cui anche quello di Crema che vede un unico candidato: Alberto Bonetti. Gli altri paesi cremonesi che andranno al voto sono Casalmaggiore, Castellone, Pieve d’Olmi, Ripalta Cremasca, Romanengo Salvirola, Soncino, Soresina, Sospiro, Vailate, Trescore Cremasco e Torre de’ Picenardi. Tutti con candidatura unica.

Auspicabile che anche Cremona vada a candidatura unitaria, è quello che il coordinatore provinciale Marcello Ventura si augura, poiché come ha spiegato sono segnali concreti di crescita. E’ stato anche annunciato che il congresso di Crema sarà presieduto da un commissario esterno individuato dalla segreteria congressi nella figura del consigliere regionale Giorgio Bontempi.

Silvia Galli

