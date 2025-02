Domenica 30 marzo, le strade di Gadesco Pieve Delmona si tingeranno di azzurro con la CremonaDue Charity Run for Fondazione Occhi Azzurri, camminata solidale di 7 km organizzata dal Centro Commerciale CremonaDue con il patrocinio dell’Unione del Delmona, composta dai Comuni di Gadesco Pieve Delmona e di Persico Dosimo, in collaborazione con il Dopo Lavoro Ferroviario. L’evento vedrà la partecipazione di società sportive, cittadini, associazioni e scuole della zona, uniti per sostenere il volontariato locale e sensibilizzare sul tema delle patologie genetiche rare che colpiscono molte famiglie.

La partenza e l’arrivo della camminata si terranno presso il Centro Commerciale CremonaDue, con un percorso che attraverserà le pittoresche vie del paese. L’iniziativa sarà un’occasione speciale per unire sport, divertimento e solidarietà, trasformando il territorio in una grande festa azzurra.

Quest’anno, gli organizzatori hanno introdotto una formula innovativa per la distribuzione dei pettorali, con l’obiettivo di sostenere attivamente scuole e associazioni locali. Per ogni pettorale venduto al costo di 5 euro, il 50% del ricavato (2,50 euro) sarà devoluto all’associazione o scuola che lo distribuisce, mentre il restante 50% andrà alla Fondazione Occhi Azzurri. Un sistema virtuoso che permette ai partecipanti di fare la differenza sostenendo progetti di solidarietà e di autosostentamento.

Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio una T-shirt celebrativa dell’evento e un prodotto alimentare. Le iscrizioni saranno possibili durante i weekend di marzo presso la galleria del Centro Commerciale CremonaDue e il giorno dell’evento fino a 30 minuti prima della partenza.

SODDISFATTI I PROMOTORI DELL’INIZIATIVA

“Il Centro Commerciale CremonaDue è da sempre in prima linea nel sostenere le associazioni locali e nel promuovere progetti di valore per il nostro territorio” commenta il presidente dell’Associazione Centro Commerciale CremonaDue Sergio Compiani. “Questa edizione della CremonaDue Charity Run vuole essere una grande festa di solidarietà dedicata a tutto il territorio, con un’attenzione particolare alla Fondazione Occhi Azzurri, che lavora ogni giorno per supportare le famiglie colpite da malattie genetiche rare. Abbiamo scelto di organizzare un evento sportivo perché incarna valori fondamentali come l’inclusione, lo sport, i sani stili di vita e la possibilità di vivere il paese in un modo nuovo e coinvolgente”.

“Siamo entusiasti di collaborare a questa iniziativa e siamo felici che il Centro Commerciale CremonaDue abbia scelto la nostra Associazione come progetto dell’anno da sostenere” aggiunge Filippo Ruvioli, presidente di Fondazione Occhi Azzurri. “La vita ci ha messo molte volte all’angolo, e il Centro Occhi Azzurri è una rivincita. Lo definiamo ricreativo-riabilitativo perché vuole occuparsi dei bambini e delle famiglie in modo sistemico, sotto tutti gli aspetti, non solo quello medico. Pensiamo alla qualità della vita delle persone con disabilità nella sua globalità. La Charity Run del Centro Commerciale CremonaDue è una grande occasione per noi e per tutte le associazioni che decideranno di collaborare”.

“Progetti come la CremonaDue Charity Run arricchiscono il calendario di iniziative del Comune che rappresento con orgoglio da giugno 2024” sottolinea Chiara Uggeri, Sindaco di Gadesco Pieve Delmona. “Contribuiscono a completare quel senso di comunità su cui la nostra amministrazione ha deciso di puntare nei prossimi anni. L’idea di scendere in strada tutti insieme per una passeggiata solidale lungo le piste ciclabili del nostro paese è qualcosa che ci rende particolarmente felici e soddisfatti. Siamo certi che ci sarà una grande risposta da parte dei nostri concittadini. Mi fa piacere che sia prevista la possibilità di sostenere fattivamente l’iniziativa anche per le associazioni e scuole locali che unitamente al sindaco Bignardi di Persico Dosimo contatteremo anche direttamente”.

“Ogni iniziativa sportiva volta al sociale con scopi benefici aiuta l’integrazione fra le persone e favorisce una visione e promozione sempre più auspicabile di: “sport per tutti”, insieme” conclude l’assessore allo sport, Andrea Perini.

