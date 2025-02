Giro di boa per il Festival di Sanremo 2025, con la terza serata ormai conclusa e il vincitore della categorie Nuove Proposte già proclamato: si tratta di Settembre, concorrente di X Factor nel 2023 e vincitore con il brano Vertebre. Ha battuto, in sfida diretta, Alex Wyse.

Un appuntamento in cui Carlo Conti è stato affiancato da Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini e durante il quale si è esibita la seconda metà dei big in gara. Anche in questo caso al termine della serata sono stati svelati, in ordine sparso, i nomi dei primi cinque classificati secondo televoto (50%) e giuria delle radio (50%). Si tratta di:

Coma_Cose

Brunori Sas

Irama

Olly

Francesco Gabbani

Anche in questa graduatoria, seppur provvisoria, Cremona fa la sua parte. In particolare è il brano di Irama, Lentamente, ad essere firmato da Michelangelo (vero nome Michele Zocca), di Vescovato. Michelangelo, peraltro, è stato anche presente all’Ariston come direttore d’orchestra per il brano di Noemi. Nel corso della serata anche l’esibizione di Massimo Ranieri, che ha visto invece l’orchestra diretta dal cremasco Lucio Fabbri, già artefice del successo di innumerevoli canzoni sanremesi.

Tra i favoriti per la vittoria finale, dunque, restano in campo diversi brani “made in Cremona”: sono quelli, in particolare, di Giorgia, di Achille Lauro e di Irama. Sembra invece avere meno chance – nonostante le ottime performance e un brano super radiofonico – la viadanese Gaia (nome completo Gaia Gozzi), anche questa volta fuori dalle prime cinque posizioni.

Quella di venerdì, la quarta e penultima, sarà una serata di duetti e cover: tutti i big in gara saranno affiancati da altri artisti (e potranno duettare anche fra di loro) nella reinterpretazione di grandi successi della musica italiana e internazionale. A differenza delle recenti edizioni, il risultato ottenuto in questa serata non influirà sulla classifica della finalissima di sabato. A co-condurre saranno Mahmood e Geppi Cucciari.

Giovanni Rossi

© Riproduzione riservata