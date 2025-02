Il Festival di Sanremo 2025 ha il suo vincitore. Si tratta di Olly, con il brano “Balorda Nostalgia”.

Nel corso della serata finale, durante la quale si sono esibiti per l’ultima volta tutti i 29 big in gara, si è andata a formare una classifica definitiva che ha visto ai primi cinque posti, in quest’ordine:

1. Olly – Balorda Nostalgia

2. Lucio Corsi – Volevo essere un duro

3. Brunori Sas – L’albero delle noci

4. Fedez – Battito

5. Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

Delusione per le canzoni scritte da autori cremonesi, tutte inaspettatamente fuori dalla top 5 (in particolare hanno suscitato lo sgomento del pubblico il sesto posto di Giorgia – data per favorita – e il settimo di Achille Lauro).

Nella storia recente tutti gli autori “nostrani” avevano già vinto Sanremo: Davide Simonetta firmò “Due Vite” di Marco Mengoni, canzone vincitrice nel 2023. Michelangelo scrisse “Brividi”, di Mahmood e Blanco, che trionfò nel 2022. Edwyn Roberts era l’autore di “Fai rumore” di Diodato, sul gradino più alto del podio nel 2020. Inutile negare che le aspettative per le otto canzoni “made in Cremona” fossero alte anche per questa edizione: ora sarà il pubblico a decretare il successo delle canzoni, già pronte a occupare le radio e le classifiche.

Nulla da fare nemmeno per la viadanese Gaia Gozzi, che chiude soltanto al 26esimo posto.

Si chiude così una edizione del festival che è riuscita a catalizzare l’attenzione del grande pubblico con ascolti da record, in alcune serate ancor superiori a quelli già notevoli del 2024.

NOTE CREMONESI A SANREMO 2025: CLICCA QUI E SCEGLI LA TUA CANZONE PREFERITA

Le canzoni sanremesi che hanno un legame con Cremona e il suo territorio fanno parte di una speciale playlist, ascoltabile gratuitamente su Spotify: si chiama Cremona a Sanremo; per trovarla basta digitare “CremonaOggi” nella barra delle ricerche o cliccare qui.

Giovanni Rossi

© Riproduzione riservata