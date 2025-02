Si sono conclusi i congressi di Fratelli d’Italia, svoltisi in 13 Comuni del territorio Cremonese. Tra i principali andati al voto per eleggere il nuovo coordinatore c’è Crema, che ha visto la nomina di Alberto Bonetti, mentre a Casalmaggiore è stato nominato Luca Storti.

Tra i Comuni maggiori anche Soresina, dove è stato Simone Tirelli ad essere eletto, Castelleone, con Vincenzo Milanesie Soncino con Federica Brizio. Nei comuni del Cremasco congresso anche a Trescore, dove è stato eletto coordinatore Anna Ogliari, a Romanengo, con la nomina di Matteo Polonini, Ripalta Cremasca, dove toccherà a Fulvio Pini, Vailate, con Luciano Aiolfi e Salvirola, con Samuele Digiglio.

Nel Cremonese i militanti si sono radunati a Sospiro, dove il nuovo coordinatore del circolo è Paolo Abruzzi, e a Pieve d’Olmi, dove è stato eletto Umberto Raineri. Sul Casalasco, infine, congresso a Torre de Picenardi, con la nomina di Matteo Caporali.

Grande soddisfazione da parte del coordinatore provinciale, Marcello Ventura, per un momento politico particolarmente importante per il partito, in cui molti sono stati gli iscritti che hanno partecipato.

LaBos

