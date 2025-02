Buona partecipazione sul territorio per i congressi di Fratelli d’Italia, che si sono svolti in 13 Comuni, tra Cremonese, Cremasco e Casalasco. Molto soddisfatto il coordinatore provinciale, Marcello Ventura, che in queste settimane ha lavorato molto per il successo di un momento politico particolarmente importante per il partito.

Come ha spiegato lo stesso Ventura, ci sono stati in media una ventina di partecipanti per ogni circolo, ma in alcuni casi si è arrivati addirittura a 50. Il voto ha interessato una serie piuttosto ampia di comuni del territorio, tra cui alcuni dei principali, come Crema e Casalmaggiore, ma anche Soncino, Soresina, Castelleone, Sospiro, Torre de’ Picenardi, Ripalta Cremasca, Pieve d’Olmi, Salvirola, Trescore Cremasco, Vailate e Romanengo.

Scopo dell’iniziativa era quella di rafforzare il partito partendo dal territorio, e difatti quello del radicamento territoriale è stato uno dei principali temi trattati in fase congressuale: fondamentale, per l’associazione politica di Giorgia Meloni, è tornare ad essere vicini ai cittadini. Ma si è parlato anche di sicurezza e della necessità di aiutare le famiglie.

Scopo di Fratelli d’Italia è tornare a crescere, anche costruendo nuovi circoli territoriali, nei prossimi mesi. Il 22 di febbraio sarà invece la volta del voto a Cremona, dove in corsa ci sono Luca Grignani e Andrea Poggi.

