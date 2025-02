Spettacoli, musica e allegria per la 59ª edizione del Carnevale che ha preso il via domenica a Pescarolo, annoverato fra i più coreografici del territorio cremonese e sempre apprezzato dal pubblico in arrivo anche da lontano.

L’appuntamento nel pomeriggio in piazza Garibaldi per la sfilata delle maschere, animazione dedicata ai bambini fra coriandoli e stelle filanti, con il piacere per i partecipanti di ritrovarsi travestiti e truccati interpretando i propri personaggi del cuore sotto il sole invernale.

Immancabili i carri, punta di diamante della manifestazione: cinque quelli realizzati quest’anno, interamente a mano dai volontari della Pro Loco nell’arco di diversi mesi. Vari i temi, dalle eccellenze del Belpaese alla magia del Luna Park fino al fantastico mondo di fumetti e manga, che coinvolge anche i giovani. È una tradizione che si rinnova da anni con passione.

Dopo l’inaugurazione, sono numerosi gli eventi in calendario: analoghe feste nelle prossime due domeniche, ma anche una sfilata notturna sabato 1 marzo per poi concludere il Carnevale il 4 marzo con il falò propiziatorio del Martedì Grasso.

Federica Priori

© Riproduzione riservata