Istituita nel 2007 grazie alla Legge 126, la Giornata Nazionale del Braille rappresenta un momento di sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti delle persone con disabilità visiva. Il Braille è uno straordinario sistema di Scrittura e Lettura tattile a rilievo messo a punto dal francese Louis Braille nella prima metà del XIX secolo, che consente ai ciechi di tutto il mondo di scrivere, leggere e comunicare per iscritto tra loro.

Si basa sulla combinazione di sei punti (per l’informatica otto) in rilievo e percepibili al tatto, corrispondenti alle lettere dell’alfabeto, ai segni di interpunzione, ai simboli matematici e alla segnografia musicale. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Cremona, per celebrare il 21 febbraio, organizza alcuni incontri in date attigue alla giornata, con alcune classi della scuola dell’Infanzia di Genivolta, scuola Primaria di Montodine, scuola Primaria di Casaletto Ceredano, scuola Primaria di Credera e scuola Secondaria di Primo Grado di Ripalta Cremasca.

Interverranno la presidente dell’UICI di Cremona Flavia Tozzi e il vicepresidente Pierluigi Chiappetti, esperti di Braille, che divulgheranno notizie sull’alfabeto braille e faranno sperimentare direttamente agli alunni la scrittura attraverso l’utilizzo di tavolette e punteruoli.

