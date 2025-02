Prima seduta di conferenza di servizi per il progetto della Lcp Capital Partners a Corte de’ Monaci, a Cremona, la piattaforma di logistica di cui si parla dal 2021 e che ora sta muovendo i passi definitivi in Regione per ottenere il Provvedimento autorizzativo unico (Paur). Una procedura che include anche la presentazione da parte dei proponenti dello Studio di impatto ambientale per ottenere la VIA.

Durante la seduta sono state presentate ulteriori osservazioni da parte degli enti e servirà un successivo passaggio per arrivare al via libera finale.

Si tratta di un’area di 90mila metri quadrati di superficie coperta per lo smistamento e l’assemblaggio di merci e la prospettiva di circa 500 posti di lavoro, queste due delle caratteristiche dell’iniziativa di cui si parla da anni e che ha anche suscitato le critiche degli ambientalisti.

Il Comune a suo tempo aveva dato il via libera dopo che i progettisti avevano dato risposte alla richiesta di integrazione. In particolare, verrà ampliata la rotatoria di Corte de’ Monaci.

Tra le opere compensative c’è anche la realizzazione di un sovrappasso ciclopedonale di collegamento tra il polo logistico e l’area di San Felice sull’altro lato di via Mantova, completando così la pista ciclabile che porta verso il caapoluogo. Previste aree per i servizi pubblici, parcheggio pubblico con colonnine per la ricarica, marciapiedi e fermata destinata agli autobus, completo di due pensiline.

Tutti i tetti del costruito avranno fotovoltaico e recupero delle acque meteorologiche.

