Dichiarazioni shock da parte dell’assessore regionale Guido Bertolaso, che ha preso parte all’evento organizzato nel polo fieristico di Codogno in vista del quinto anniversario della scoperta del Covid sul territorio italiano, proprio nel comune del lodigiano. L’assessore ha puntato il dito contro il Governo di allora, accusandolo di aver lasciato sola la Lombardia.

L’intervento è iniziato con la lettura di un messaggio che l’assessore stesso aveva mandato ad un ministro dell’epoca (non si tratta di Speranza, ndr), in cui gli raccontava la situazione tragica in cui versavano gli ospedali lombardi.

“Già nel mese di marzo 2020 ero andato in visita (segreta) agli ospedali di Lodi e di Crema, dove avevo ascoltato medici e infermieri” ha detto intervenendo durante l’incontro. Un racconto, quello di Bertolaso, che evidenzia particolari terribili di quei giorni. “La situazione era drammatica, e destinata a peggiorare; gli ospedali erano saturi. A Crema ho visto 82 persone in stato pre-agonico”.

Quindi, il j’accuse dell’assessore: “Questa regione, in quell’occasione, fu completamente lasciata sola, nelle mani dei prefetti, che hanno dovuto rappresentare un Governo assente, e nelle mani di medici e infermieri”.

A medici e infermieri, parole di lode: “Avete cercato di gestire una situazione molto più complicata di quello che eravate in grado di fare”.

“Oggi, nessuno ricorda che il 31 gennaio 2020 era stato indetta emergenza nazionale, durante la quale i poteri passano nelle mani del capo della protezione civile” ha continuato Bertolaso. “Per oltre un mese, questa figura fu assente, qui in Lombardia. Una situazione allo sbaraglio, dove mancavano ossigeno e mascherine anche per i sanitari. Non c’era una leadership a guidare questo territorio. Tutto ciò deve fungere da monito, per qualunque scelta che dovremo intraprendere, oggi e in futuro.

Da questo punto di vista, dobbiamo mettere da parte ideologie e divisioni quando c’è di mezzo la sofferenza. Ricordiamocelo sempre: la Speranza è la cura, e in quei momenti era venuta meno”.

