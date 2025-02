Il Gruppo Giornalisti Uffici Stampa della Lombardia ha consegnato in Regione i premi annuali ai rappresentanti della categoria che si sono particolarmente contraddistinti nel proprio lavoro. I riconoscimenti sono andati a Stefania Mattioli dell’ASST di Cremona, Daria Nicoli del Monza Calcio, Eugenio Sorrentino della Sacbo-Aeroporto Orio al Serio e Alessandro Papini di Assolombarda.

A fare gli onori di casa il vicepresidente della Regione Marco Alparone che ha consegnato il premio a Stefania Mattioli.

“I giornalisti degli uffici stampa – ha dichiarato Alparone – sono una fonte ufficiale, garanti di una informazione e comunicazione completa e trasparente”.

“Questi riconoscimenti – ha proseguito – oltre a essere un giusto premio a chi, a vario titolo e in ogni settore, si è contraddistinto per l’attività svolta quotidianamente, sono anche un prezioso momento di confronto per un’attività sempre particolarmente importante”.

“Un fenomeno su tutti, quello delle fake news – ha concluso Alparone – rende quanto siano importanti questi professionisti. Un tema da affrontare con serietà e che questi giornalisti contribuiscono a contrastare ogni giorno nell’interesse comune e nel rispetto della rappresentazione della verità”.

