Il suo profilo social (china_style07 su Instagram e Gianluca.Xu su Tik Tok) è seguito e amatissimo da generazioni trasversali.

Si tratta dell’influencer Jie Gianluca Xu, veneziano di origini cinesi, che diffonde sui social la sua passione – vera o ironica non è dato a sapersi – per il lusso e l’argent, contanti o carte di credito senza limite.

In un post su Tik Tok si vede l’influencer a Cremona, al ristorante giapponese dell’imprenditore Gianni Kandoo. Dopo vari ordini di Champaigne e il video del dialogo con il cameriere che ha superato le 165mila visualizzazioni su Tik Tok, la scena del conto finale: quasi mille euro per un pranzo.

Il giovane Jie Gianluca Xu, che conta oltre 2,5 milioni di like sul social cinese quasi mezzo milione di followers, è diventato celebre anche per essere stato ospite di diverse puntate de “La Zanzara”, il programma di Cruciani e Parenzo, per molti un appuntamento cult con l’ironia e il divertimento.

