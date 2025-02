Il teppismo giovanile torna a farsi sentire all’ombra del Torrazzo, dove nella notte tra martedì e mercoledì alcuni ragazzi hanno rotto diverse bottiglie nella zona tra corso Garibaldi, via Goito e via Palestro, causando non pochi disagi agli abitanti.

A segnalare il fatto è stato un residente del posto che, intorno alle 4, si è risvegliato a causa del frastuono di vetri in frantumi; l’uomo ha allertato anche le forze dell’ordine e i carabinieri giunti subito dopo, hanno identificato quattro ragazzini che tuttavia, in quel momento, non risultavano avere in mano bottiglie né cocci.

Le immagini di quegli istanti, riprese dalle telecamere di sicurezza del bar tra corso Garibaldi e la Galleria Kennedy, mostrano dei ragazzi che, probabilmente dopo aver prelevato delle bottiglie dai cassonetti del bar, iniziano a scagliarle contro diverse superfici, per poi darsi alla fuga.

Disordini non nuovi per il centro città che spaventano residenti e commercianti. “Ultimamente è diventata una zona poco raccomandabile – ha commentato un’abitante di via Goito, che ha voluto restare anonima – soprattutto in certi orari notturni. Non è gradevole quando ci sono anche dei bambini che dormono, che vengono svegliati e si spaventano; questa è la situazione che stiamo vivendo, destinata, secondo me, a peggiorare con l’arrivo della bella stagione”.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata