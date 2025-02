“Il Comune di Cremona quali iniziative di natura culturale e turistica intende mettere in campo per essere attrattivo durante le Olimpiadi invernali che, in parte si svolgeranno a Milano e in Lombardia nel 2026?”. E’ questo il cuore dell’interrogazione che Alessandro Portesani, capogruppo di ‘Novità a Cremona’ ha depositato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale in queste ultime ore.

“Ho voluto interrogare sindaco e assessore per capire – dice Portesani – se Cremona vuole essere parte attiva di questo evento mondiale che si svolgerà solo a pochi chilometri dalla nostra città. Memore delle figuracce rimediate dalla prima Giunta Galimberti durante Expo 2015, ricordiamo il famoso braccio di ferro con la Regione sulla tela dell’Arcimboldo, chiedo se ci stia muovendo per portare la nostra immagine nella Milano popolata, tra un anno esatto, da uomini e donne provenienti da tutto il pianeta.

Inutile ricordare come Cremona abbia le carte in regola sia sul tema culturale liuteria e arte, sia su quello, altrettanto caratterizzante, del cibo e dell’enogastronomia. Mi sembra che, ad ora, ci sia un silenzio assordante”.

“E’ notizia dei giorni scorsi – aggiunge – che Regione ha avviato il progetto Lombardia Style – Progetti di promozione unitaria per l’Attività territoriale, che altro non è che un bando a cui partecipare per poter effettuare importanti iniziative culturali. Sarebbe importante sapere che l’apparato comunale ha partecipato al confronto con i dirigenti regionali per capire come poter accedere a fondi e potenziare la nostra immagine”.

“E’ risaputo – afferma il consigliere – come tante città vicine si stiano già muovendo in maniera sistematica per poter apparire nel capoluogo lombardo e pubblicizzare il loro territorio. Faccio solo tre esempi: Como, Lecco e Varese chePortesani: olpiadi ilano Cirtina, C5remona, pur non avendo campi di gara, vogliono trarre beneficio dell’arrivo in massa di sportivi e di tifosi e di turisti”.

“Sarebbe, conclude Portesani, l’ennesima occasione persa per aumentare geometricamente le presenze turistiche nella nostra città. Un vero e proprio toccasana per tutti gli imprenditori legati all’economia dell’accoglienza. Non gettiamo via così un’occasione così ghiotta”.

