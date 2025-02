Domenica 23 Febbraio alle ore 16 presso l’auditorium di via Marchi a Vescovato la compagnia Sentichiparla metterà in scena lo spettacolo per tutta la famiglia “Pinocchio, un burattino come te”. Lo spettacolo è un viaggio emozionante nella celebre storia di Pinocchio, il burattino di legno che cerca di diventare un bambino vero. Tra i suoi incontri con personaggi indimenticabili come Mangiafuoco, il Gatto e la Volpe e il Grillo Parlante, Pinocchio ricorda che tutti possiamo cadere, ma possiamo anche scegliere di rialzarci e seguire il cuore.

Una storia senza tempo, capace di parlare a grandi e piccini, che ci insegna il valore della fedeltà e dell’amore incondizionato.

Gli attori, Morena Mazzini, Chiara Tambani e Ivano Zambelli interpretano ben undici personaggi, con rapidi cambi di costume che rendono ancora più avvincente e magica la storia.

I tre attori si dedicano con impegno e passione al teatro da una ventina d’anni, con l’obiettivo di diffondere la cultura teatrale proponendo pièces divertenti, ironiche e brillanti per grandi e piccini, ma anche con profondi contenuti culturali e sociali. Hanno in repertorio spettacoli per tutta la famiglia, atti unici, monologhi, commedie brillanti ed anche spettacoli a carattere intimo e spirituale. Amano mettere in scena storie che parlano al cuore, perché le storie popolari svelano i sentimenti che accompagnano l’essere umano, e in essi tutti ci ritroviamo e ci sentiamo più vicini, più fratelli. Anche questa è la magia del teatro.

© Riproduzione riservata