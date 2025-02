E’ iniziato ieri sui campi del palazzetto della canottieri Bissolati di Cremona il torneo internazionale maschile di tennis in carrozzina “Primo Trofeo Open Padus”. La manifestazione è resa possibile grazie al sostegno economico di diverse realtà e al coinvolgimento di numerosi volontari, tra cui medici, autisti e interpreti. Il servizio di fisioterapia in particolare viene assicurato dagli studenti della sede di Cremona del corso di laurea in Fisioterapia dell’università di Brescia.

Gli obiettivi del trofeo sono quelli di promuovere i diritti delle persone con disabilità a condurre una vita normale anche attraverso la pratica sportiva e di sensibilizzare la società civile e le nuove generazioni sul tema della disabilità.

Inoltre, questo evento sportivo di alto livello si inserisce nel calendario internazionale ITF in un periodo dell’anno un po’ “scarico” di tornei, dando così la possibilità a diversi giocatori di prepararsi adeguatamente alla nuova stagione.

Sedici gli atleti in gara che si sfideranno in incontri di singolare e doppio: essi occupano i primi posti nel ranking mondiale e provengono da Italia, Spagna, Svizzera, Germania, Francia, Croazia, Austria e Belgio. Tra loro è da segnalare la partecipazione di Luca Spano, tennista italiano di alto livello che ha fatto parte della nazionale, vincitore di numerosi tornei e da quest’anno tesserato per la Canottieri Baldesio.

Hanno assistito agli incontri in programma numerosi studenti del liceo sportivo dell’IIS “Jannello Torriani” di Cremona, in particolare le classi 1alss e 4alss. “Una esperienza formativa importante – spiega la prof.ssa Lazzari – Gli studenti si sono stupiti del valore atletico in campo. Si tratta di vedere proprio dei grandi atleti, non dei disabili. Molti studenti hanno affermato che non sarebbero in grado di fare quello che hanno visto”.

L’esperienza si inserisce nella programmazione didattica del Torriani che da anni ha inserito la pratica sportiva in carrozzina nelle ore di scienze motorie. In quinta gli studenti sperimenteranno un corso proprio di tennis in carrozzina.

Gli organizzatori del torneo bissolatino si augurano che in virtù dell’elevato livello agonistico e tecnico dei partecipanti, anche tutti i cremonesi rispondano all’invito e che assistano agli incontri. L’ingresso infatti è libero e aperto a tutti coloro che amano lo sport.

Gli incontri di ieri hanno visto Antonio Cippo (99° al mondo) affermarsi su Anto Joskic (76°) per 5-7 6-3 6-4, unico italiano a superare il primo turno. Tra gli altri la testa di serie n.1 Enrique Siscar (45°) che si è imposto sul croato Maretic (94°) per 6-2 6-0 e il tedesco Wilke (79°) che ha battuto Ivan Tratter (104°), vecchia conoscenza dei tornei cremonesi. La testa di serie n.2 è il tedesco Anthony Dittmar (53°) mentre la n. 3 è Martin Legner (57°), decano dei tennisti e molto affezionato alla nostra città, che ha vinto numerose edizioni del torneo internazionale “Città di Cremona” della canottieri Baldesio.

Nel doppio gli spagnoli Garcia Vena e Siscar hanno battuto gli italiani Pincella e Spano.

© Riproduzione riservata