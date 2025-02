Gli operai sono arrivati nel giardino dell’asilo San Giorgio dalle prime ore di venerdì mattina per ripristinare il giardino della struttura. Il 14 febbraio, per il forte vento, proprio nel giardino dell’asilo san Giorgio, il tronco di un sempreverde si era spezzato per fortuna senza che nessuno fosse fuori al momento. La pioggia insistente da qualche giorno aveva causato l’appesantimento del fogliame e questo potrebbe aver causato la rottura.

In questo caso era intervenuta la protezione civile comunale in supporto ai vigili del fuoco.

