Accordo “ponte” tra amministrazione comunale e scuole d’infanzia private paritarie per il 2025, dopo i timori di un drastico calo del contributo pubblico sollevati dalla consigliera della Lega Jane Alquati in sede di Bilancio preventivo. E’ pronta per la firma la convenzione che regolerà i rapporti tra ente pubblico e Adasm – Fism, la federazione a cui fanno riferimento le cinque scuole d’infanzia S. Abbondio, Maria Immacolata, Figlie del Sacro Cuore di Gesù, Sant’Angelo, Sacra Famiglia, una convenzione della durata di un solo anno anzichè due, come spiega l’assessore all’Istruzione Roberta Mozzi: “Il contenuto è stato concordato con le scuole, all’interno di un tavolo di lavoro a cui ha partecipato anche il sindaco. La convenzione avrà valore per il solo 2025, siamo riusciti a reperire 10mila euro in più rispetto alla previsione, e quindi arriviamo a 170mila euro”. Negli anni prcedenti il contributo era stato invece di 180mila.

“Si è poi è concordato – aggiunge l’assessore – di far partire da subito, tra fine febbraio e marzo, un tavolo permanente per lavorare insieme ai contenuti della prossima convenzione di durata biennale. L’amministrazione si è impegnata per il 2026 e 2027 a incrementare i fondi, contempland la possibilità di lavorare insieme alle scuole per trovarli anche attraverso altre modalità, ad esempio bandi”.

Si tratterà di studiare una programmazione di più lungo periodo, rinnovata nei contenuti e “volta all’implementazione del sistema integrato 3-6 anni pubblico-privato, che tenga conto delle esigenze di tutte le parti”, come si legge nella delibera di Giunta approvata la scorsa settimana. Circa 2milioni i contributi stanziati complessivamente dal Comune per le scuole d’infanzia paritarie dal 2015 ad oggi.

“L’Amministrazione Comunale – si legge ancora nella delibera – in coerenza con le indicazioni e le normative nazionali relative al segmento 0-6 anni (asilo nido e scuola infanzia), intende agevolare e promuovere la creazione di un sistema integrato “zerosei” pubblico-privato, finalizzato alla valorizzazione e al miglioramento costante della qualità dell’offerta”. “La collaborazione tra il Comune di Cremona e l’Associazione A.D.A.S.M. – F.I.S.M. ha consentito di garantire a tutti i bambini cremonesi nella fascia d’età di riferimento un posto presso la scuola dell’infanzia, nonché di poterne fruire con rette calmierate”. gb

