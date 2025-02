Europa League, sorteggio ottavi: orario e dove vederlo in tv

(Adnkronos) – I playoff hanno dato i loro verdetti e oggi, venerdì 21 febbraio, il sorteggio di Nyon definirà il tabellone dell’Europa League fino alla finale di Bilbao. Le 8 squadre già qualificate agli ottavi dopo la fase campionato della competizione verranno abbinate alle 8 venute fuori dagli spareggi. Per l’Italia, ci sono in corsa Roma e Lazio.

Per l’Italia restano Roma e Lazio, con possibile sfida agli ottavi di finale. I biancocelesti arrivano agli ottavi dopo il primo posto nella fase campionato, i giallorossi sono invece passati dagli spareggi eliminando il Porto. Ecco i possibili incroci per le italiane:

LAZIO vs una tra: ROMA e Viktoria Plzen

Athletic Bilbao vs una tra: ROMA e Viktoria Plzen

Man United vs una tra: Real Sociedad e Az

Tottenham vs una tra: Real Sociedad e Az

Eintracht vs una tra: Steaua e Ajax

Lione vs una tra: Steaua e Ajax

Olympiacos vs una tra: Bodo e Fenerbahce

Rangers vs una tra: Bodo e Fenerbahce

Il sorteggio di Europa League inizierà alle 13 e sarà visibile in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport. Sarà l’ultimo di questa edizione della competizione.