Si avvicina il congresso per eleggere il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Cremona, che sarà sabato. Le candidature sul tavolo restano due, come anticipato nei giorni scorsi. Si tratta di Luca Grignani e Andrea Poggi, definito dagli ambienti del partito come nuovo. Tra i suoi incarichi quello di consigliere comunale di Casalbuttano, in passato è stato anche presidente del Cremona Rugby.

Grignani ha una lunga esperienza, è già stato segretario cittadino prima di Foggetti, ma anche consigliere comunale con Perri, nel ruolo di capogruppo, presidente della Commissione Bilancio, ma anche componente del CDA di AEM.

I due stanno dialogando e si sono incontrati per vedere se si potrà arrivare ad un’unica candidatura. C’è comunque la norma congressuale, che garantisce un posto nel direttivo cittadino al secondo candidato più votato, purché abbia superato il 20% delle preferenze.

Le elezioni si svolgeranno in Sala Zanoni, sabato dalle 9 alle 13. Il programma prevede i saluti istituzionali, la presentazione delle linee programmatiche dei due candidati con gli interventi da parte dei militanti e poi si apriranno le votazioni che decreteranno in tarda mattinata il nuovo coordinatore cittadino.

Invitati al congresso i segretari dei vari partiti, saranno presenti anche gli onorevoli Carlo Maccari e Cristina Almici.

Silvia Galli

