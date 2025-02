“Vorrei cantar come Simone Cristicchi, vorrei crear come Simone Cristicchi”. Il ritornello è già noto, il testo è un adattamento. Opera del rapper Frankie Hi – nrg, piemontese d’origine ma cremonese d’adozione, che si è esibito durante la trasmissione di Rai 3 “Splendida Cornice”, condotta da Geppi Cucciari.

Una ironica reinterpretazione del celebre brano Vorrei cantare come Biagio Antonacci di Cristicchi, con il testo cambiato e qualche stoccata in punta di penna come Frankie sa fare, tra riferimenti al pathos e ai temi impegnati delle canzoni del collega.

La relazione artistica tra Frankie hi-nrg e Simone Cristicchi è consolidata da anni di collaborazioni. Nel 2008, Cristicchi ha affiancato Frankie hi-nrg sul palco del Festival di Sanremo, quando nella serata diretto eseguirono il brano Rivoluzione. Nel 2010 i due artisti hanno scritto insieme la canzone Meno male, presentata da Cristicchi al Festival di Sanremo di quell’anno.

La performance a “Splendida Cornice” ha già attirato l’attenzione del pubblico, soprattutto sui social media. “Il dissing tra Frankie e Cristicchi è davvero roba pesante”, scherzano gli utenti di X. E ancora: “Io me la metto come sveglia della coscienza”.

Giovanni Rossi

