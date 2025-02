Vandali in azione all’apiario di Cremona Urban Bees. A renderlo noto è la stessa associazione che, sulle proprie pagine social, denuncia ben due episodi, che hanno provocato danni importanti alle struttura, con la perdita di tre famiglie di api, tra l’altro in un periodo delicato come quello invernale.

R”ingraziamo i tecnici del Comune di Cremona per il loro tempestivo intervento e invitiamo a riflettere sull’impatto negativo di questi gesti sul nostro ecosistema urbano” sottolineano i volontari.

“Nonostante questo colpo, il nostro impegno resta saldo: presto si concluderà il nuovo corso di apicoltura urbana, formando 17 nuovi volontari pronti a lavorare per la tutela delle api e della biodiversità cittadina. Questo dimostra la forza della nostra comunità, capace di trasformare le difficoltà in opportunità”.

L’associazione fa poi un appello alla comunità: “Abbiamo urgente bisogno del vostro supporto per ripristinare l’apiario e continuare le nostre attività” scrivono. “Ogni contributo, anche piccolo, è fondamentale per ricostruire un patrimonio che va oltre l’apicoltura, contribuendo al benessere dell’intera comunità”.

Per aiutare l’associazione, è possibile visitare la loro pagina web o scrivere a cremonaurbanbees@gmail.com. “Insieme possiamo superare questa sfida e rafforzare il nostro impegno per un futuro più sostenibile” conclude l’associazione.

