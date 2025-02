Poche ore ad una sfida determinante in chiave playoff. La Cremonese si prepara alla gara delle 17:15 contro il Cesena, attualmente ottavo in classifica. Un match che dovrà servire, a Bianchetti e compagni, anche per mettersi alle spalle la delusione per il pari incassato nei minuti di recupero contro il Bari.

I grigiorossi si presentano alla partita dello Zini con qualche assenza pesante. La più evidente è naturalmente quella di Franco Vazquez, squalificato per il giallo rimediato al San Nicola. Al suo posto potrebbe ottenere una maglia da titolare Dennis Johnsen, sempre decisivo quando chiamato in causa nelle ultime sfide a gara in corso. Attenzione però anche alla possibilità di vedere nell’undici iniziale Mattia Valoti, che ha avuto un impatto devastante con il mondo Cremo. All’esordio ha sfiorato il gol contro il Sudtirol negli 8 minuti a disposizione, per poi rendersi protagonista di un gol pazzesco in acrobazia a Bari per il momentaneo vantaggio grigiorosso. Meno probabile, ma comunque da tenere in considerazione, l’opzione che porta ad un tandem d’attacco “pesante”, con due tra De Luca, Nasti e Bonazzoli.

Oltre al Mudo però, sarà assente anche il secondo miglior marcatore della Cremo Michele Collocolo. L’ex Ascoli, out per una lesione muscolare, verrà rimpiazzato da uno tra Barbieri e Zanimacchia, con il primo in vantaggio. Non ci sarà neanche Ravanelli, per questo dovrebbe rivedersi Ceccherini, rientrato dopo il problema al polpaccio. Indisponibili anche Saro e Gelli.

Qualche assenza di troppo, soprattutto di alcuni giocatori chiave, ma per la Cremo, a 12 partite dal termine del campionato, c’è comunque la possibilità di restare agganciata al treno delle prime 3, provando a staccarsi dalle inseguitrici. Per farlo però, serviranno i tre punti e l’abbraccio dei propri tifosi.

