E’ ancora caos al carcere di Cremona, dove alcuni detenuti hanno creato disordini nella serata di venerdì.

Alcuni detenuti con problemi psichiatrici hanno infatti dato in escandescenze, danneggiando alcune suppellettili presenti nelle camere detentive e dando fuoco ad alcune lenzuola. Tanto da rendere necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno evacuato la sezione per evitare che qualcuno restasse intossicato.

“Il carcere, allo stato attuale, con le gravi carenze strutturali e di personale, anche sanitario specializzato, fa fatica a gestire tali situazioni di pericolo e di disordine che vengono a crearsi, a discapito del personale di Polizia Penitenziaria impiegato quotidianamente in prima linea” evidenzia Vincenzo Martucci, vice segretario regionale del Sinappe Lombardia.

“Auspichiamo in interventi urgenti e risolutivi, anche a seguito della visita tenuta in data 11 febbraio scorso, del Capo del Personale di Polizia Penitenziaria, dott.Parisi, che insieme al Provveditore della Lombardia hanno potuto constatare di persona la grave situazione in cui versa l’istituto penitenziario cremonese, così come più da noi volte segnalato”.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata