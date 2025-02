Sarà inaugurato il 22 marzo il nuovo birrificio con cucina che sorgerà nell’area dell’ex Armaguerra a Cremona, sul rondò della Castelleonese, di fronte all’Itis Torriani. Si tratta dell’insegna Giustospirito: occuperà l’ultimo spazio disponibile in seguito alla trasformazione dell’area industriale in piattaforma commerciale. Dopo Lidl, MediaWorld e Cisalfa dunque, si aggiunge ora nel comparto il genere food, in una posizione strategica.

Una catena nata nel 2010 come birrificio a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia e che ha successivamente aperto in altre dieci località emiliane, oltre ad Orio Al Serio e sul milanese. Il menù varia dalla pizza ai burger, dalle insalate ai primi e secondi piatti. L’inaugurazione è prevista per le ore 18:01 del 22 marzo e prevede una serie di iniziative per i visitatori: degustazione di birre artigianali con il supporto dei mastri birrai, assaggi di alcune specialità della cucina del locale, poi cena (su prenotazione) e musica dal vivo.

Con questo nuovo ingresso si completa il comparto dell’ex Armaguerra, che si estende dal rondò fino all’area boscata al confine con gli stabilimenti Maschio Gaspardo.

