Nuovo impianto fotovoltaico a Volongo da oltre 3 MWp

Tre nuovi impianti fotovoltaici aperti in Lombardia, tra cui uno a Volongo, in provincia di Cremona. Gli altri due si trovano a Pieve del Cairo, in provincia di Pavia e a Maleo, in provincia di Lodi, per una potenza complessiva di oltre 5 MWp.

Produttore indipendente di energia solare e leader nello sviluppo, costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico (BESS) destinati ai segmenti industriale, agricolo e commerciale, Sunprime rafforza così una presenza in Lombardia che conta oggi 66 impianti totali e operativi per una potenza complessiva di 60 MWp, di cui 17 realizzati su coperture precedentemente contaminate da amianto.

L’intervento a Volongo è consistito nell’installazione di un impianto da oltre 3 MWp su un’area industriale esistente, senza consumo di nuovo suolo. I tre impianti si aggiungono a un portafoglio lombardo: una presenza capillare, costruita provincia per provincia e che continua a crescere.

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