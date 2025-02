Si è svolto nella mattina di sabato, in sala Zanoni, il congresso di Fratelli d’Italia, propedeutico alla nomina del nuovo presidente cittadino del partito. Presenti, tra gli altri, l’eurodeputato Mario Mantovani, l’onorevole Cristina Almici, l’ex assessore regionale Paola Bulbarelli, il coordinatore provinciale Marcello Ventura, ma anche esponenti dell’opposizione, rappresentata dal presidente del consiglio comunale, Luciano Pizzetti. Due i candidati in corsa: Luca Grignani e Andrea Poggi. Moltissimi gli iscritti che hanno voluto esprimere la propria preferenza.

“Vogliamo portare Fratelli d’Italia a Cremona ad un livello superiore, essere inclusivi con tutti i cittadini che ci votano” commenta Poggi. “Abbiamo un’identita forte, che ci contraddistingue e che ha chiamato tutti al voto. Abbiamo tante anime al nostro interno, ci siamo organizzati e vogliamo far sì che la nostra sede a Cremona sia il collettore di tutti”.

Tra gli intendi di Poggi, ci sono varie questioni importanti: “C’è una questione identitaria, c’è la necessità di maggiore sicurezza. Ci sono situazioni difficili da affrontare, le famiglie e le persone fragili da sostenere. Sicuramente c’è un’economia in difficoltà: commercianti, esercenti, artigiani hanno bisogno di sostegno e di essere un po’ snelliti da cose inutili che li intralciano nel loro lavoro. Credo che ci sia bisogno di decoro, di pulizia, ma anche di un po’ di amore verso il bene comune e verso noi stessi. Vogliamo essere il collettore di tutti quelli che vogliono una Cremona migliore“.

Per Grignani, è importante “proseguire in quel percorso che fu interrotto a giugno 2023. Un percorso in cui era stato riorganizzato il partito, avevamo ripreso la nostra sede, avevamo messo le persone giuste negli enti e avevamo vinto le elezioni politiche del 2022 e le elezioni regionali del 2023. Ma la cosa che più mi ha determinato a riconsiderare la possibilità di essere d’aiuto alla città e al mio partito, è stata quella piccola deviazione che ha permesso alla sinistra di ri-vincere le amministrative e le provinciali, con quel sospetto infamante che è apparso su tutte le cronache dei giornali, ossia che noi potessimo aver votato per la sinistra”.

Secondo il candidato, “il partito è sempre stato unito, e non ho dubbio che qualsiasi dei due candidati vinca, sia io sia Andrea Poggi, che conosco e che è un amico, la volontà sia quella di mantenere e di ricostituire l’unità del partito, nel rispetto delle tradizioni, dei nostri ideali e per il bene della città. Perché Cremona ha bisogno e necessità di un’alternanza alla sua guida”.

Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 16.30, quindi ci sarà lo spoglio delle schede, e la proclamazione del nuovo presidente cittadino.

Laura Bosio

