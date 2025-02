Il nuovo presidente cittadino di Fratelli d’Italia a Cremona è Andrea Poggi. Con 140 voti ha battuto lo sfidante Luca Grignani (100). Le operazioni di voto e il successivo spoglio delle schede, nel pomeriggio di sabato, hanno portato alla composizione anche del nuovo coordinamento. Entrano a farne parte lo stesso Grignani, Marco Olzi (con 110 preferenze), Elisabetta Renzi (91), Mauro Cenicola (84), Rosaria Compagnone (83), Alessandro Fontana (77), Susanti Mursali (68), Maria Rita La Fata (39), Francesca Gazzina (37).

Ci sono volute due ore e mezzo per conteggiare le preferenze delle 250 schede, in una lunga riunione presieduta dalla consigliera ed ex assessore regionale Paola Bulbarelli, e con la partecipazione del coordinatore provinciale Marcello Ventura.

Grande la soddisfazione da parte di entrambi i candidati.

