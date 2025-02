Grande apprensione anche in Diocesi di Cremona per le sorti di Papa Francesco, la cui prognosi si è aggravata proprio in queste ore. Il pontefice è ricoverato da alcuni giorni a causa di una brutta polmonite. E’ stato lui stesso, come hanno spiegato i medici del Gemelli, a chiedere che venisse detta la verità sulle sue condizioni di salute.

E il bollettino diffuso in serata non è certo dei più rassicuranti: “Le condizioni del Santo Padre continuano ad essere critiche, pertanto, come spiegato ieri, il Papa non è fuori pericolo” hanno scritto i sanitari.

Il peggioramento, secondo quanto si legge, è stato al suo risveglio, questa mattina, quando “Papa Francesco ha presentato una crisi respiratoria asmatiforme di entità prolungata nel tempo, che ha richiesto anche l’applicazione di ossigeno ad alti flussi”. Anche gli esami del sangue non sono dei migliori, in quando hanno evidenziato una piastrinopenia, associata ad un’anemia, che ha richiesto la somministrazione di emotrasfusioni.

Il pontefice, tuttavia, è ancora vigile, e ha trascorso la giornata in poltrona.

