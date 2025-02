La prevenzione è da sempre un tema importante: per sensibilizzare e educare la cittadinanza ad attuare tutto ciò che è necessario per prevenire l’insorgenza di patologie quali diabete, ipercolesterolemia e epatite C, l’Associazione Diabetici Cremona in collaborazione con i Lions Cremonesi e ASST Cremona ha organizzato una serie di iniziative.

La prima si è tenuta nella mattinata di sabato al centro commerciale CremonaPo, con screening e offerta di informazioni igienico-sanitarie, in collaborazione con medici che eseguono anamnesi e indicazioni cliniche, e addirittura una presa in carico dopo eventuali riscontri patologici.

Tanti i volontari presenti: Maria Rosa Gaggia, Cecilia Pennati, Luisa Manfredini, Santini Aldo, Chiappa Roberto, Beppe Strina. I rappresentanti Lions Cremonesi nelle persone di Mirella Marussich che è anche la Presidente dell’associazione diabetici e Secondo vice Governatore distretto 108IB3, Guiduccia Spotti, Mara Sperlari, la dottoressa Rizzi Maria Teresa. Dall’associazione un ringraziamento anche al Dottore Mari Emanuele e all’ ASST, nella figura dell’assistente Sanitaria del SERD Paola Pinotti

