Riconoscimenti, borse di studio, la relazione del presidente Giuseppe Scala, nell’Assemblea di Avis Cremona di questa mattina, domenica 23 febbraio, che aveva in programma anche l’elezione del nuovo consiglio.

“L’annata 2024 per la nostra associazione, numericamente, è stata in calo – ha spiegato il presidente -. Abbiamo registrato un calo dei donatori, un trend che purtroppo prosegue dal 2020 e che possiamo considerare fisiologico. Probabilmente la nostra associazione aveva già un numero di donatori importante e, con il naturale aumento dell’età, molti non possono più donare. Purtroppo, il ricambio generazionale non è sufficiente a compensare chi esce”.

Diverso il discorso che riguarda le donazioni, anch’esse in calo ma per motivi differenti: “Il calo rispetto al 2023 è dovuto in parte al cambiamento delle esigenze ospedaliere. Per evitare che le emoteche siano piene di sangue non utilizzato, cerchiamo di rendere le donazioni più mirate. Inoltre, oggi le necessità trasfusionali negli interventi chirurgici sono diminuite, perché sempre più operazioni vengono effettuate in laparoscopia o con tecniche meno invasive”.

La sezione di Cremona sta cercando di incentivare la donazione di plasma: “ha un’importanza fondamentale per la produzione di farmaci plasmaderivati – aggiunge Scala -. Il plasma è una risorsa essenziale per l’industria farmaceutica, e quindi stiamo lavorando per aumentarne la raccolta”. Quattro le borse di studio assegnate da Avis per il 2024, su dieci candidati che hanno presentato domanda. Nel corso della mattinata ne sono state consegnate tre, la quarta verrà ritirata successivamente.

Borsa di studio “Osvaldo Goldani” per l’anno 2024 – € 1.000,00

Camilla Balconi

laurea magistrale in medicina e chirurgia

Titolo tesi: HIV e il mantenimento dei follow up ambulatoriali e aderenza terapeutica durante il periodo Covid 19

Votazione: 110/110 e lode

Borsa di studio “Paolo Pinelli” per l’anno 2024 – € 1.000,00

Giulia Verdelli

laurea magistrale in medicina e chirurgia

Titolo tesi: Strategie di risparmio d’organo nella chirurgia del cancro gastrico

Votazione: 110/110 e lode

Borsa di studio “Emilia Denti” per l’anno 2024 – € 1.000,00

Marco Zucchi

laurea magistrale in ingegneria civile

Titolo tesi: Modellazione ibrida 2D-3D di fenomeni di allagamento causati da eventi di dam-break parziale

Votazione: 110/110 e lode

Borsa di studio “Bruno Tabaglio” per l’anno 2024 – € 1.000,00

Sara Chiari (non ha potuto partecipare)

laurea magistrale in food processing: innovation and tradition

Titolo tesi: Tigernut as a novel ingredient for retarding the fat bloom phenomena in plant-based chocolate

Votazione: 110/110 e lode

Cristina Coppola

