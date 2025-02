Si è parlato di geopolitica e scenari internazionali, nell’ultima puntata di “Punto e a Capo” su CR1: dal previsto annuncio (per domani, lunedi 24 febbraio da parte del presidente della Russia Putin) della fine della guerra in Ucraina, ai rapporti tra gli Stati Uniti di Trump e la debole Unione Europea.

Tra gli ospiti, il parlamentare europeo Massimiliano Salini, vicepresidente del gruppo Ppe, che a fine intervista ha fatto un cenno anche alle elezioni in Germania che si svolgono proprio oggi: “Lo schema probabilmente vedrà la Cdu come prima forza politica ma una forte affermazione di Afd. Il dramma comincerà il giorno dopo, la coalizione tra Cdu e Spd potrebbe non bastare, inizia un periodo molto complesso”.

