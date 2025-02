Papa, il cardinal Zuppi dà il via a maratona di preghiera nelle chiese italiane

(Adnkronos) –

Il cardinale Matteo Zuppi dà il via ad una maratona di preghiere per la salute del Papa, ricoverato al Gemelli da venerdì della scorsa settimana, che coinvolgerà le chiese di tutta Italia. ”Sappiamo – ha osservato il presidente della Cei prima di presiedere il Rosario per la salute del Papa nella chiesa di San Domenico a Bologna – quanti si uniscono a noi, tanti nell’amicizia hanno affidato a noi la preghiera. Quanti attestati di riconoscenza e stima: li presentiamo tutti al Signore perché dia protezione e renda forte nella fede il Papa”.

“Credo che farà piacere al Santo Padre, con lui ricordiamo tutti quelli che sono nella malattia, quelli di cui nessuno si ricorda, le persone sole e quelli che vivono la condizione della malattia, vittima di violenza e di guerra. Affidiamo il Papa alla protezione di Maria”, ha sottolineato Zuppi.