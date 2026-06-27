Scomparsa di Vittorio Principe, cordoglio bipartisan dalla politica cremonese

La scomparsa di Vittorio Principe unisce nel dolore le forze politiche del territorio, superando ogni steccato ideologico. In queste ore, esponenti di diversi schieramenti si stanno stringendo attorno alla famiglia e alla comunità di Confcommercio, riconoscendo all’unanimità il valore di un uomo che ha fatto del dialogo istituzionale e dell’amore per Cremona la cifra stilistica del suo impegno.

“La scomparsa di Vittorio Principe mi addolora – dichiara il consigliere regionale Pd Matteo Piloni -. Ci siamo conosciuti dodici anni fa: io segretario della Federazione PD di Cremona, lui presidente di Confcommercio. Ci siamo confrontati più volte sul commercio di Cremona, del territorio e delle sue necessità. È stata una persona che ha dato il suo contributo con generosità, stile ed eleganza, anche nella malattia. Sempre disponibile e aperto al confronto, che cercava e nel quale offriva con il sorriso il suo punto di vista. Una persona perbene, appassionata e innamorata. Mi dispiace tanto. A Nicoletta e Carolina va un abbraccio grande, nella consapevolezza che Vittorio è stato un protagonista importante del nostro territorio“.

Un messaggio di profondo cordoglio arriva anche dai coordinamenti cittadino e provinciale di Forza Italia Cremona, firmato da Luca Ghidini e Gabriele Gallina, che sottolineano il valore istituzionale e professionale di Principe.

“Con lui la nostra città perde una figura autorevole – affermano -, un professionista stimato e un uomo che, attraverso il suo impegno nel mondo dell’impresa e dell’associazionismo, ha saputo rappresentare con competenza ed equilibrio i valori del dialogo e della crescita della comunità. Il suo contributo al territorio resterà un esempio di dedizione e responsabilità. Ai suoi familiari giungano le più sentite condoglianze da parte delle comunità cittadina e provinciale di Forza Italia, che si uniscono al dolore di quanti oggi ne piangono la scomparsa. Che il ricordo di Vittorio Principe possa continuare a vivere nell’affetto dei suoi cari e nella gratitudine di tutta la città”.

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