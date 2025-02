Il “Gruppo Nuovo Carnevale Trigolese”, forte della collaborazione dell’Amministrazione Comunale, dell’Oratorio e di tante Associazioni operanti in paese, propone anche quest’anno il Gran Carnevale Trigolese che si articolerà in un’unica sfilata Domenica 2 marzo con partenza alle ore 14.30 dalla Piazza del Comune.

Visto il poco tempo a disposizione gli organizzatori non hanno scelto un tema fisso per i carri, i diversi gruppi mascherati e le mascherine che, con l’accompagnamento musicale della Banda Giuseppe Anelli, sfileranno per le vie del paese, con spettacoli in diversi punti dell’itinerario, concludendo la sfilata in Oratorio dove, come da tradizione, al termine ci saranno panini con salamelle, patatine e dolcetti per tutti e, a partire dalle ore 18.00, l’Aperipizza con intrattenimento musicale a cura di DJSTA.

L’evento, ormai consolidato dopo il lusinghiero successo degli scorsi anni, sarà anche l’occasione per rinverdire i fasti del Gran Carnevale Trigolese che per diversi decenni, fino al 1991, era il più importante evento di questo tipo nel soresinese, che richiamava un pubblico numeroso anche dai centri del cremasco e del cremonese. Come da tradizione l’accesso alla sfilata è libero e gratuito.

