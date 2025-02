Il 25-26-27 febbraio il parcheggio di via Sesto del Centro Commerciale Cremona Po sarà chiuso: una decisione presa per la sicurezza degli utenti e delle loro auto perchè nel parcheggio verranno montati due grossi fari per illuminare il parcheggio per una maggiore sicurezza della zona.

Ci sarà la rimozione forzata: i giorni potrebbero essere anche meno ma per cautela si è preferito dilatare il tempo per ogni evenienza. In un momento in cui la sicurezza è al centro del dibattito tra i cittadini e il mondo della politica, il Centro Commerciale decide di investire su questo.

