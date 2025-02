Il Comune di Pizzighettone, insieme a Pro Loco, Volontari Mura, Fiere Adda, Volontari Mura e Unità Pastorale Madonna del Roggione, annuncia una serie di iniziative per ricordare il 500esimo anniversario della prigionia di Francesco I, Re di Francia, nel Castello di Pizzighettone. Il calendario dettagliato verrà diffuso nelle prossime settimane quando le celebrazioni prenderanno il via e per i momento è stato predisposto il logo che ricorda questo memorabile evento storico.

Proprio 500 anni fa, il 24 febbraio 1525 Francesco I di Valois dopo un assedio alla città di Pavia durato quattro mesi, fu sconfitto dalle truppe dell’imperatore Carlo V in una delle battaglie più famose della storia militare, che segnò il tramonto della cavalleria d’impronta feudale e il definitivo avvento delle armi da fuoco. La guerra tra le due superpotenze dell’epoca e la disfatta del sovrano francese condizionarono le sorti dell’Europa e dell’Italia.

Il Valois, catturato dall’esercito imperiale, qualche giorno dopo la sconfitta fu portato nel castello di Pizzighettone, dove rimase imprigionato per quasi tre mesi e sorvegliato da milleduecento soldati spagnoli.

Per ricordare questo evento epocale sono state progettate molte iniziative a Pavia e nei luoghi della Battaglia, così come a Pizzighettone, sede della cattività del re.

L’Amministrazione Comunale di Pizzighettone, attraverso gli Assessorati al Turismo e alla Cultura, insieme ad altre realtà locali quali Museo Civico, Archivio Storico Comunale, Pro Loco, Unità Pastorale, Gruppo Volontari Mura, Pizzighettone Fiere dell’Adda, ha coordinato una serie di eventi che si svolgeranno da aprile in avanti e che comprenderanno iniziative culturali, turistiche, appuntamenti gastronomici e momenti di intrattenimento.

