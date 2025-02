Alessandro Portesani capogruppo di ‘Novità a Cremona’ in Consiglio Comunale interviene sul pestaggio ai danni del barista in piazza Roma: “Eravamo stati facili profeti noi di ‘Novità a Cremona’ a prefigurare una escalation sempre più importante della criminalità in centro città. E purtroppo, con l’episodio di sabato notte, alla Cioccolateria in Galleria XXV Aprile, si è sfiorato veramente il morto. Il ragazzo colpito rischia un’invalidità permanente alla vista. Ora ci chiediamo se il sindaco Andrea Virgilio o l’assessore alla sicurezza Santo Canale, non sentano il bisogno di convocare un Consiglio Comunale dedicato esclusivamente al tema della sicurezza. A noi pare il minimo da fare”.

“Nei mesi scorsi, prosegue Portesani, abbiamo sentito, da parte della Giunta comunale, molte promesse. Pure corredate da fotografie, anche un po’ propagandistiche, della Polizia Locale a presidio di Piazza Roma. Molte le dichiarazioni di vari esponenti di tutta la maggioranza di centrosinistra, che decantavano le nuove azioni messe in atto dall’esecutivo comunale. Purtroppo però i risultati sono quelli che i giornali, oramai quotidianamente, raccontano. Baby gang dai coltelli facili. Giovani sbandati, che utilizzano le strade del centro storico come un campo in cui sfidarsi nelle ore notturne. Gruppi di giovani che per un nonnulla scatenano risse violentissime e sabato ne sarebbe accaduta anche una seconda in piazza della Pace: a suon di bottigliate con l’intervento della polizia. A fronte di questo mi chiedo quale sia l’efficacia di quello che è stato messo in campo. Ma se lo chiedono moltissimi cittadini che, in queste ore, stanno commentando l’episodio più grave accaduto” aggiunge il capogruppo.

Infine Portesani chiede una forza sferzata in tema di sicurezza: “E’ ora che l’amministrazione spieghi, non nelle segrete stanze o con veline ai giornali, cosa ha veramente fatto in questi nove mesi di mandato, visto che non è cambiato nulla dal punto di vista della sicurezza. Anzi paradossalmente la situazione è peggiorata in maniera quasi geometrica”, incalza Portesani.“Sarebbe interessante sapere quali siano state le sinergie con gli organismi di pubblica sicurezza dello Stato messe in atto soprattutto per il presidio del territorio nelle ore notturne nel cuore di Cremona. Come dimostrato non è solo una questione di ‘percezione’: ci sono i fatti e sono particolarmente gravi; per non dire gravissimi. Ora la questione approdi nelle aule istituzionali, perché tutta la città ha diritto di sapere”, conclude il capogruppo di ‘Novita’ a Cremona’.