Droga nascosta in pacchetti di chewing gum, un arresto nel Pesarese

PESARO E URBINO (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino, nell’ambito di un’indagine finalizzata al contrasto del traffico di droga, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione emesso dalla locale Procura, che ha operato in sinergia con la Procura di Urbino, nei confronti di un 30enne domiciliato nell’hinterland pesarese. Nel corso della perquisizione domiciliare le Fiamme gialle che hanno operato insieme alle unità cinofile antidroga del Gruppo di Pesaro, hanno rinvenuto circa 600 grammi di hashish, già porzionato in piccoli panetti da 25 grammi ciascuno, e duemila euro in contanti. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro e il possessore, mentre l’indagato è stato arrestato. Singolare il confezionamento dell’hashish, le “stecche” di stupefacente erano infatti nascoste all’interno di confezioni di gomme da masticare. Inoltre, il modo in cui erano sigillate le confezioni di droga riusciva a celare l’odore classico emesso dai cannabinoidi, rendendolo quasi impercettibile all’olfatto umano ma non agli specializzati cani antidroga della Guardia di Finanza. vbo/gtr

© Riproduzione riservata