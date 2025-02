Grande Fratello, Jessica Morlacchi seconda finalista: chi è stato eliminato e chi è al televoto

(Adnkronos) – Jessica Morlacchi è ufficialmente la seconda finalista di quest’edizione del Grande Fratello. La decisione è stata presa ieri, durante la puntata di lunedì 24 febbraio 2025. A decretarla è stata il pubblico attraverso un televoto flash aperto dal conduttore Alfonso Signorini tra la 37enne, Amanda Lecciso, Stefania Orlando ed Helena Prestes .Il primo finalista è invece Lorenzo Spolverato, scelto durante la puntata del 10 febbraio.

Trentasette anni, di Roma, Jessica è una cantante italiana. Si avvicina a soli 7 anni alla musica grazie al padre e alla sorella, rispettivamente bassista e cantante. Nel 1998 forma con alcuni amici il gruppo degli ‘Eta Beta’ che nel 2000 diventeranno i ‘Gazosa’. Prodotti da Caterina Caselli, approdano a Sanremo dove presentano il pezzo Stai con me (forever) che vince nella sezione Nuove proposte. Con il tormentone www.mipiacitu conquistano i vertici delle classifiche. Poco dopo, Jessica intraprende la carriera solista e, nel 2005, torna sul palco di Sanremo per duettare con Marco Masini nel pezzo Il mondo dei sogni. Nel 2006 pubblica il primo singolo da solista, Un bacio senza fine. Nel 2013 partecipa al talent show The voice of Italy. In seguito, partecipa a Ora o mai più 2 condotto da Amadeus e a Tale e quale show. Poco dopo, Serena Bortone la sceglie come ospite fissa del programma pomeridiano di Rai1, Oggi è un altro giorno, in cui si fa apprezzare per la sua simpatia e genuinità. Attualmente è single dopo la storia con un ragazzo trentenne lontano dal mondo dello spettacolo.

A dover lasciare la Csa invece è Iago Garcia, come deciso dal pubblico. Tra gli inquilini, Stefania si mostra tra le più dispiaciute. Al televoto nella scorsa puntata erano finiti oltre a Iago, Giglio, Mattia, Chiara e Shaila.

A finire al televoto nella puntata di ieri ono ufficialmente: Amanda, Chiara, Helena, Maria Teresa e Zeudi. Chi delle cinque abbandonerà definitivamente la Casa di Grande Fratello?