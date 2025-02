Sabato 1 marzo, alle ore 15.30, nella Sala Manfredini del Museo Civico Ala Ponzone il chitarrista Carmelo Tartamella presenterà il suo nuovo album, Blues for BR. Dopo la presentazione, che sarà preceduta, alle 15, da una visita alla preziosa collezione di chitarre, liuti e mandolini ospitata nella sezione Le Stanze per la musica, seguirà l’ascolto di alcuni brani con l’accompagnamento del contrabbassista Giovanni Scalvini.

Carmelo Tartamella inizia suonando la batteria all’età di 10 anni, per poi passare alla chitarra. Fin da piccolo ascolta la musica di Django Reinhardt e il blues. A 16 inni inizia a studiare musica jazz con il Maestro Nino Donzelli e nel ’92 si diploma in chitarra jazz e armonia funzionale sotto la guida del Maestro Filippo Daccò. Si è inoltre specializzato con Joe Pass, Mick Goodrick, Jim Hall, Mike Stern, Joe Diorio, Ferenck Snetherghcr e Berkley Summer. Inizia la professione a vent’anni e da allora svolge un’intensa attività concertistica, sia in Italia che all’estero, partecipando alle più importanti rassegne di musica jazz e blues d’Europa. Il suo stile è basato su un mix di jazz-bepop e gypsy-jazz senza mai dimenticare la lezione del blues e con una costante attenzione agli stili più moderni di chitarra jazz.

L’album Blues for BR contiene dieci brani, di cui tre inediti, che esprimono l’intero percorso artistico, musicale e spirituale di Carmelo Tartamella in 40 minuti di chitarra jazz pura. La storia della nascita di quest’album è il risultato dell’incontro del percorso di maturazione artistica di Tartamella con alcune sue esperienze recenti nell’ambito dell’aiuto ai poveri: Tartamella ultimamente è stato più volte ospite a Napoli dove, nei rioni di Scampia, Gianturco e i Cappuccini ha tenuto alcuni concerti e condotto seminari di chitarra per giovani bambini di etnia rom e italiana, con lo scopo di contribuire attraverso la musica all’emancipazione di questi giovani dalle situazioni di estrema povertà e marginalizzazione in cui si trovano.

Per la realizzazione di questo album è stata fondamentale la chitarra “Benedetto Fratello Cremona”, un esemplare unico, costruita dal grande liutaio italo-americano Robert Benedetto, donata a Tartamella proprio come riconoscimento del suo percorso musicale e della sua vocazione a mettere a frutto il proprio talento anche per l’aiuto ai più poveri.

Il disco è stato registrato nello studio di Simone Baffa a Soncino ed è stato quasi interamente suonato da Tartamella con la grande chitarra “Benedetto Fratello”. La registrazione mette in evidenza sia la qualità acustica dello strumento che la dimensione elettrica tipica del jazz classico.

Sia la visita guidata alla collezione che l’ingresso alla presentazione sono gratuiti, è comunque gradita la prenotazione.

