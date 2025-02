Sta diventando un appuntamento fisso di alta riflessione culturale, quello che l’Unità Pastorale don Primo Mazzolari, da qualche anno, offre alla città di Cremona e al territorio circostante.

Mercoledì 12 marzo alle 21, presso la chiesa di S. Giuseppe al Cambonino, in piazza Aldo Moro 10, si terrà un convegno sul tema della pace, argomento tanto caro al parroco di Bozzolo, di cui è in corso la causa di beatificazione. In un suo articolo, apparso su Adesso il 15 ottobre 1950, dal titolo “Prolissi, confusi, disfattisti

ma onesti”, scrive:

«La strada della pace passa attraverso uno sforzo di chiarimento interiore ed esteriore. Benché a molti appaia una riflessione tardiva e depressa oltre che inutile, noi ci ostiniamo a conservare la nostra facoltà di discernimento, fuori di ogni esaltazione patriottarda e di ogni dittatura di denaro o di partito. Siamo certi che solo lottando contro la guerra (non basta non volere la guerra!) restiamo sul piano cristiano, civile e patriottico. La Chiesa ha bisogno soltanto di pace; la invoca ogni momento, ci impegna ad agonizzare per essa».

Ospite d’eccezione sarà Gad Lerner, giornalista, conduttore televisivo e saggista, insieme a don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della CEI: i due interventi offriranno una riflessione sul tema a partire dal pensiero di don Mazzolari.

