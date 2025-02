Una paura reale, legata tanto alla sicurezza quanto al commercio: la rivelazione del dossier tecnico, che definisce il ponte in ferro sul Po tra il Capoluogo e Castelvetro come una struttura “non sicura”, ha messo in allerta gli esercenti della località piacentina.

Le possibili chiusure, totali o parziali, dell’infrastruttura potrebbero andare a toccare direttamente i commercianti locali, che vedono nei cremonesi un’ampia fetta della propria clientela.

Un problema non solo però per i residenti emiliani: sono numerosi, infatti, i cremonesi che attraverso quotidianamente il fiume Po.

Il servizio di Andrea Colla

