Si terrà giovedì 6 Marzo, presso l’Auditorium Sala Maffei della Camera di Commercio di Cremona il progetto, organizzato dal Rotary Club Cremona Po presieduto da Roberto Frosi, “Appuntamento con la Storia” dedicato al tema “Capaci-33 anni dopo” in memoria del sacrificio di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli Agenti della Polizia di Stato della scorta, caduti in quella terribile pagina di storia della nostra Nazione, datata 23 maggio 1992, a Capaci (PA). Sarà presente Luciano Tirindelli, già agente della Polizia di Stato in servizio nella scorta del Giudice Falcone, scampato all’attentato di Capaci, e presidente della Associazione “Quarto Savona 15” (nome in codice della scorta di Giovanni Falcone).

“Il Rotary Cremona Po ha voluto fortemente organizzare questo progetto, offerto alla cittadinanza, ai giovani e alle Istituzioni, per contribuire a diffondere il concetto della legalità e per ricordare il coraggio e la determinazione con cui Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della sua scorta hanno difeso questo valore fondamentale della nostra Democrazia, arrivando fino all’estremo sacrificio” commenta il Presidente Frosi.

Il convegno consta di due momenti: alle ore 11 si terrà una prima edizione dedicata agli studenti delle classi quarte di alcuni Istituti Scolastici della Città mentre alle ore 17 si terrà una seconda edizione dedicata alle Istituzioni, Forze dell’Ordine ed alla Cittadinanza (ingresso libero fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti).

“Immagini sempre più torbide, più sfocate e destinate a riempire le cineteche che arricchiscono archivi documentali, oramai quasi dei dormitori della memoria”, così esordisce Luciano Tirindelli, “dietro quelle immagini, però, ci sono degli ideali, dei sacrifici, dei morti, dei mutilati e molto, molto sangue versato per il bene di tutti, per il bene di questa Repubblica e dei valori su cui si fonda. Sono grato e onorato per questa opportunità concessa dal Rotary Club Cremona Po con il sostegno del Distretto Rotary 2050, dal Presidente, dagli organizzatori e ringrazio anticipatamente tutti coloro che, a vario titolo, contribuiranno al buon fine dell’evento nell’intento di non dimenticare quel sacrificio umano e valoriale. Questa è davvero un’occasione unica di rivolgersi ai giovani ed a persone di diverse età a Cremona per raccontare un evento che si conosce poco ma che ha lasciato un segno indelebile nella storia della nostra Nazione”.

Ampio il sostegno all’iniziativa raccolto dal Rotary Club Cremona Po, a partire dal Distretto Rotary 2050 e dal Comune di Cremona, passando per la Provincia di Cremona ed arrivando alla Regione, senza dimenticare il fondamentale sostegno mostrato dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia ed in particolare dal suo Presidente, Giandomenico Auricchio.

Un appuntamento facilmente da “tutto esaurito” che permetterà di fare chiarezza su una pagina drammatica della storia recente del nostro paese, dalla voce di chi ha effettivamente vissuto da vicino quei momenti come conferma Tirindelli : “Il convegno si basa su un format in cui cercherò di raccontare la storia del Falcone Magistrato e Falcone uomo che si rapportava con gli uomini della sua scorta e tra questi c’ero anch’io, 33 anni fa”.

