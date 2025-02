Con l’evento Start Lab School, tenutosi in mattinata nella Sala Maffei della Camera di Commercio, si è concluso il progetto Cremona Start Lab, di cui è capofila il Comune di Cremona. Start Lab School ha coinvolto circa 300 studenti delle scuole secondarie di secondo grado, offrendo loro workshop e percorsi seminariali dedicati all’autoimprenditorialità, all’innovazione e all’intraprendenza. Attraverso incontri con docenti universitari, professionisti ed esperti, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere il territorio, sviluppare competenze di business e presentare le proprie idee imprenditoriali ad una giuria di esperti che ha premiato le idee più meritevoli. Complessivamente sono oltre 50 i progetti presentati e 10 quelli arrivati in finale.

“Oggi non sono stati premiati soltanto i progetti migliori, ma anche la determinazione dimostrata dai ragazzi nel voler mettere in pratica le loro idee. Questo progetto infatti ha il grande merito di aver offerto un’opportunità concreta per avvicinare gli studenti al mondo dell’imprenditorialità, stimolando la loro creatività, il problem solving e la capacità di lavorare in squadra. I progetti presentati oggi dimostrano la grande potenzialità dei nostri ragazzi e l’importanza di investire nelle loro idee. È fondamentale che le istituzioni, le scuole e il mondo imprenditoriale collaborino per fornire ai giovani le competenze necessarie ad affrontare le sfide future. Cremona Start Lab ha reso possibile tutto ciò, confermando che le nuove generazioni sono pronte a mettersi in gioco per contribuire al progresso del nostro territorio. Un ringraziamento speciale al servizio Informagiovani del Comune per aver indicato come sempre la prospettiva”, è il commento del sindaco Andrea Virgilio.

“Grazie alla collaborazione con le scuole, il progetto Start Lab – ha spiegato Fabio Antoldi, docente della facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica e direttore scientifico del progetto – ha permesso di portare il tema dell’innovazione e dell’imprenditorialità all’attenzione di tanti studenti del territorio. La peculiarità di questa iniziativa è che non ci siamo limitati a raccontare ciò che fanno gli startupper innovatori, ma abbiamo coinvolto concretamente i ragazzi in un’esperienza sfidante e realistica, adottando tecniche laboratoriali e facendoli lavorare in team. Il risultato è stato al di là di ogni nostra aspettativa. Non solo per i progetti che ci hanno presentato, ma soprattutto per il modo in cui si sono messi in gioco, acquisendo competenze di creatività, di intraprendenza e di lavoro di squadra: soft skills che gli saranno molto utili in futuro per navigare in un mondo che cambia velocemente”.

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione e dell’entusiasmo dimostrato dagli studenti. Cremona Start Lab ha rappresentato un’opportunità reale per i giovani di avvicinarsi al mondo dell’imprenditorialità, sollecitandoli a sviluppare competenze e spirito di iniziativa. L’evento di oggi è la conferma di quanto sia importante supportare le nuove generazioni e stimolarle a credere nelle proprie idee”, è il commento finale di Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani del Comune di Cremona.

Dopo i saluti istituzionali, i dieci team finalisti hanno presentato le proprie idee di business alla platea e a una giuria di esperti composta da Fabio Antoldi – Docente della Facoltà di Economia e Giurisprudenza e direttore scientifico del progetto – Università Cattolica del Sacro Cuore; Laura Baroni – Responsabile Servimpresa – Camera di Commercio – Cremona – Mantova – Pavia; Marco Cavalli – Direttore CNA Cremona; Andrea Nasi – Vice Direttore Credito Padano; Sara Rota – Referente Area Lavoro Servizio Informagiovani del Comune di Cremona; Paride Spinelli – Vicepresidente Gruppo Giovani dell’Associazione Industriali di Cremona.

Questi i 10 team finalisti e le loro idee di impresa:

I.I.S. Stanga – 1 team finalista

Progettazione, costruzione e vendita di cabine climatizzate in punti frequentati da pendolari

I.I.S. L. Pacioli – 2 team finalisti

Team 1 – Progettazione, programmazione e vendita di una spilla “salvavita” che invii, in situazione di pericolo, un segnale di emergenza alle forze dell’ordine

Team 2 – Distributore automatico di farmaci che semplifichi e velocizzi l’accesso alle cure per i pazienti in ore notturne, zone montane e per coloro che hanno difficoltà a spostarsi

I.I.S. A. Ghisleri – 1 team finalista

Applicazione per facilitare il pagamento del conto, innovativa, facile, intuitiva ed adatta a tutti, dai più giovani ai più anziani

Liceo S. Anguissola – 1 team finalista

Ideazione di un kit educativo innovativo progettato per trasformare l’approccio all’apprendimento

I.I.S. J.Torriani – 1 team finalista

Progettazione e commercializzazione di un accordatore automatico per le canne ad ancia degli organi a canne

Liceo M. G. Vida – 1 team finalista

Progettazione e commercializzazione di un dispositivo innovativo per la pulizia automatica delle scarpe

Liceo G. Aselli – 1 team finalista

Progettazione di un sistema di sicurezza pubblica per rilevare parametri vitali anomali in individui che partecipano ad eventi di massa, come concerti e festival

Liceo D. Manin – 1 team finalista

Dispositivo innovativo progettato per offrire supporto continuo alle persone anziane nella gestione della propria salute

Ente Scuola Edile Cremonese – C.P.T. – 1 team finalista

Applicazione per aziende edili per l’acquisto o la vendita diretta di materiale edile in esubero

I team vincitori, selezionati per l’originalità e la fattibilità delle loro idee di business, sono i seguenti:

1° classificato – Liceo D. Manin – Team Man(in)agement – Progetto MedMind

2° classificato – I.I.S. J. Torriani – Team Intelligenza Naturale – Progetto Accordatore automatico per organi

3° classificato – I.I.S. L. Pacioli – Team Gruppo 3 – Spilla Salvavita

4° classificato (menzione speciale per la presentazione): Liceo S. Anguissola – Team Mentenova – Progetto EduBox

Nel corso dell’evento son stati inoltre proiettati e premiati i tre best video di presentazione dei progetti, realizzati dai team che hanno partecipato:

· Video tecnicamente migliore – Liceo M. G. Vida – Visionary Vibes

· Video più efficace – I.I.S. L. Pacioli – Spilla Salvavita

· Video più creativo – I.I.S. J. Torriani – Intelligenza Naturale

La giuria che ha selezionato i video vincitori era composta da Michela Cotelli – Capo di Gabinetto del Sindaco di Cremona; Sabrina Cliti – Ufficio Stampa e Media Università Cattolica del Sacro Cuore; Paolo Gualandris – Direttore responsabile del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema; Giovanni Palisto – Giornalista di CR1; Emanuele Ascolese – Presidente della Consulta Interuniversitaria di Cremona.

L’iniziativa Start Lab School è organizzata all’interno del progetto Cremona Start Lab, finanziato a valere sull’avviso ANCI – Giovani e Impresa di cui il Comune di Cremona attraverso il Servizio Informagiovani, Orientamento, Scuola Università, Sviluppo Lavoro, è capofila. Il progetto ha visto collaborare in questi mesi un ampio e significativo partenariato composto da: Università Cattolica del Sacro Cuore, che è anche referente scientifico dell’iniziativa, Camera di Commercio, CRIT – Cremona Information Technology soc. Cons. A r.l., Conservatorio di Musica “Claudio Monteverdi” di Cremona, Consorzio Sol.Co Cremona Società Cooperativa Sociale, Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Istituto di Istruzione Superiore “Arcangelo Ghisleri”, Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Stradivari”, Istituto di Istruzione Superiore “Janello Torriani”, Politecnico di Milano – Polo territoriale di Cremona, REI – Reindustria Innovazione s.cons.r.l, Servimpresa – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali.

